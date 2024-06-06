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高橋優　CD・DVD・会報・雑誌・パンフレット・グッズ・キャラバンガイドetc
商品番号 E47194097398
商品名

高橋優　CD・DVD・会報・雑誌・パンフレット・グッズ・キャラバンガイドetc
ブランド名 Espare
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品画像8枚あります。お気軽にお声掛けください。★他サイトでも出品の為、「購入前」に在庫確認のコメントをよろしくお願いします。●お値下げは可能ですが、バラ売り不可です。・非売品や限定品のCD高橋優2014東北ライブハウス大作戦ツアー　一人旅　LIVESPECIALSELECTIONDVDなど・DVD全5巻・FC会報1〜22まで（2022年までのDVD・CDの会報含む）←ファイルに入れてあります（三浦春馬さんの載っているvol.10が入っています。レコーディングの模様、MVや三浦春馬さんの「オトナ高校」ドラマの撮影風景などが2ページにわたって載っています。）・初期から2022年までのキャラバンガイド←ファイルに入れてあります・高橋優さんが出ていた雑誌やパンフレット（武道館ライブや「風とロック」などのパンフレット含む）・一部のグッズやCD（「パーソナリティ」に、ルポルタージュ・三浦春馬さんのMVが入っています）※レンタルアップ品はオマケですが、有る無しに関わらず、お値段は変わりません。お尋ねになりたい点や、画像の追加が欲しい方は、コメントください。いずれも中古品になりますので、神経質な方や新品を求める方は、購入をお控えください。気持ち良いお取引ができるように心がけて、頑張りたいと思います。#高橋優#三浦春馬#ユアノン#Uarenotalone#会報#ファンクラブ#FC会報#キャラバンガイドグッズ種類···パンフレットミュージシャン種別···ソロ
http://narcologia.ru/goods/moped267368.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric45045.html
http://narcologia.ru/goods/traverse878526.html
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