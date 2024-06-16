リリーブラウン フロッキーオーガンジーブラウス イエロー

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商品詳細
色···イエロー柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄状態：1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。インナーのキャミソールは未着用です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。即購入OKご質問ありましたらコメントお願いいたしますᵕ̈*
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