リリーブラウン フロッキーオーガンジーブラウス イエロー

色···イエロー柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄状態：1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。インナーのキャミソールは未着用です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。即購入OKご質問ありましたらコメントお願いいたしますᵕ̈*



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