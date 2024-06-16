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リリーブラウン フロッキーオーガンジーブラウス イエロー
商品番号 C16726566972
商品名

リリーブラウン フロッキーオーガンジーブラウス イエロー
ブランド名 リリーブラウン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···イエロー柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄状態：1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。インナーのキャミソールは未着用です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。即購入OKご質問ありましたらコメントお願いいたしますᵕ̈*
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