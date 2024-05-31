MK マイケルコース　ルームスリッパ　サンダル　24㎝　ファー　豹柄　送料無料

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商品詳細ご覧いただきありがとうございます♪【マイケルコースのファールームスリッパ】カラー キャメルマルチ 豹柄サイズ 7M24センチ→少し小さめかと思いますほぼ未使用2022年1月購入品→箱から開封後1度試着、少し小さかった為、自宅保管定価 ¥22,000◎人気デザインのMKロゴリアルファーのジャカードスリッパです見た目もすごくかわいく、自宅保管していましたが、履いてくれる方がいらっしゃるかなと思い、出品致します☺︎傷や汚れは無く、ふわふわです♪◎発送方法らくらくメルカリ便◎発送期日1〜2日◎梱包方法箱無しプチプチで包んで宅急便コンパクトで梱包◎自宅保管・トラブル防止の為、完璧を求める方神経質な方はご遠慮下さい