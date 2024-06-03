Faviora ティペット ラクーン リアルファー

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「ファビオラ」ティペットColor：ダークグレーそごう千葉店にて購入しました。使用回数4～5回程。とても深みのある良いお色でボリュームのあるラクーンのリアルファーです。和装にもいかがでしょうか。素人の自宅保管品ですのでご了承ください。約70cm×約15cmまたお値下げをいたしました。どうぞご検討をよろしくお願いいたします。＊コメントなしで即購入して頂いて結構です。素材···リアルファーカラー···グレー