☆在庫処分 Takeda Jewelry レア宝石の代表格 オン 浄化 1067 ...

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補足説明：TakedaJewelryレア宝石の代表格！新しいスタートにパワー・チャージ力強いエネルギーが秘められているパライバトルマリン0.42ctハーフエタニティ世界三大希少石南国の海のような美しいエメラルドグリーンS925スターリングシルバー幅2ミリサイズ6号～15号返品可ヒーリング効果10月誕生石記念日プレゼント電機石マイナスイオン浄化1067複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：◆◆【パライバトルマリンとは】別名電機石と言われ、地球上の鉱物で唯一自力で電気を帯びていることが特徴です。そのため、持ち主にエネルギーと活力を与える石とされています。◆◆【ヒーリング効果】トルマリンはマイナスイオンを発生させる特性から空間の浄化や心身のストレス緩和を促すとされています。◆◆【限りなく美しいブルー】南の島の透き通った海の色、宇宙から見た地球の色、とも評される限りなく美しいブルーが特徴的で、見ているだけでリラックスできます。◆◆【プレゼントにも最適】10月の誕生石であるトルマリンは、誕生日のプレゼントにも最適。ジュエリーボックスに入れてお届けします。大切な記念日や誕生日、プレゼント、クリスマス、結婚記念日等の贈り物にも最適です。◆◆【素材】S925（スターリングシルバー）人工パライバトルマリン◆◆【付属品】ギャランティカードジュエリーケース200フランス・パリ時代から数万個以上のジュエリーを作ってきた武田源之助がラグジュアリーなジュエリーをお手頃プライスでご提供します。ブランドなど ：//TakedaJewelry梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。