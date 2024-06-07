Woolrich ウールジャケット サイズ14

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しっかりした生地で、ゆったりしたサイズ感です。重さにつきましては、軽めのジャケットになります。◇カラー・ベージュ×ブラウン◇ブランド・Woolrich◇サイズ(平置き採寸)・表記サイズ14・肩幅44cm・身幅50cm・袖丈52cm・総丈68cm◇状態目立つ汚れ等なく綺麗な状態です。商品につきましては注意して検品、確認しておりますが素人ですので細かな見落としがある可能性もあります。中古品質としてご理解の上ご購入をお願い致します。