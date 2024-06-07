美品☆PRADA☆ビジュー長財布☆

PRADAプラダ長財布ロングウォレットビジューストーンサフィアーノレザーゴールド金具プレート二つ折りメンズレディースユニセックス・某百貨店のプラダで購入一目惚れで買いましたが結局あまり使用しなかったので、状態は良いです(^^)●商品説明●あまり使用感がなく、極美品レベルのお品になります！プラダのビジュー付きロングウォレット◎●サイズ●縦9cm横19cm幅2.5cm小銭入れ2ヶ所札入れ2ヶ所カード入れ(大)3ヶ所(小)6ヶ所●カラー●ブラック（黒）●素材●レザー（牛革）×ビジューカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革すり替え防止の為、一切の返品受付致しません。ご了承ください。



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