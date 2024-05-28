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新品エルメスツイリー 《オブジェ・ドゥ・キュリオジテ》
商品番号 M43142726090
商品名

新品エルメスツイリー 《オブジェ・ドゥ・キュリオジテ》
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内正規エルメスで購入しました。ツイリーシルクツイルシルク100%様々な結び方ができるシルクのアクセサリー。いつものスタイルに個性豊かなアクセントを添えてくれます。フランス製サイズ：5x86cm定価　¥30,800箱、タグをお付けします。値下げ交渉は、ご遠慮ください。返品は受け付けておりません☆
http://narcologia.ru/goods/browse208391.html
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