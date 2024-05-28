新品エルメスツイリー 《オブジェ・ドゥ・キュリオジテ》

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商品詳細
国内正規エルメスで購入しました。ツイリーシルクツイルシルク100%様々な結び方ができるシルクのアクセサリー。いつものスタイルに個性豊かなアクセントを添えてくれます。フランス製サイズ：5x86cm定価 ¥30,800箱、タグをお付けします。値下げ交渉は、ご遠慮ください。返品は受け付けておりません☆
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