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スピック\u0026スパン　ICE COTTON フレンチプルオーバー　ブラック
商品番号 A28649723662
商品名

スピック\u0026スパン　ICE COTTON フレンチプルオーバー　ブラック
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入しました。spick\u0026spanICECOTTONフレンチプルオーバー涼感素材のハイゲージニットです。サマーニットですが、涼しくきられます。2回ほど着用したとおもいます。カラー　ブラックサイズ　フリー柄・デザイン...無地カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
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