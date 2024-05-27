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セール シャツ レディース バンドカラー シャツブラウス 無地 きれいめ
商品番号 S89000703805
商品名

セール シャツ レディース バンドカラー シャツブラウス 無地 きれいめ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セールシャツレディースバンドカラーシャツブラウス無地きれいめ前ボタン羽織り長袖ブラウスとろみかわいい■商品コード：PNZ414商品詳細:カラー:/ホワイト/ピンク/グリーン【素材】ポリエステル、その他【サイズ】フリーサイズ　約着丈　56cm　バスト110cm　肩幅41cm　袖丈27cm【商品説明】◎これからの季節に欠かせないボタンダウン半袖シャツ。上品で柔らかなオックス素材が、清涼感を演出。◎コンパクトなサイズ感でスタイリッシュに着こなせます。◎デニムやチノパン、カーゴなど幅広いボトムと相性バツグンです！注意事項※サイズ表の実寸法は商品によって1-3cm程度の誤差がある場合がございます。※画像のお色に関して出来るだけ現物に近いように努力しておりますが、お客様の各パソコンのモニター、また撮影状況によって実際の商品とは多少異なる事がございます。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄追加送料1500円（北海道を除く）
http://narcologia.ru/goods/capitation663508.html
http://narcologia.ru/goods/seamless374629.html
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