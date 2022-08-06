Theory ブラウス　ネイビー

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Theoryブラウスネイビーサイズ（M)シャツ ブラウス七分素人採寸ですが、身幅約48cm、丈約60cm、袖丈約52cmです自宅でお洗濯可能です。素材はポリエステル100%着用回数少なく状態はとても良いです。定価税別24000円の商品です。白っぽく写っていますが光の加減です。以下、Webサイトの掲載内容です。**********************************ゆったりめの身幅と、ヒップが隠れる丈感で体型も気にせずにお召しいただけます。首回りは少し横に広がったボートネックで、詰まりすぎず開きすぎず、ちょうどよい開き具合です。バックはラップ風デザインになっています。スリットがバックスタイルをすっきりと見せてくれます。お袖もカフスが付いているので、きちんと感がありますキレイめパンツとの相性はもちろん良いですが、カジュアルなジョガーパンツと合わせてもカッコ良く決まります。***********************************ご不明な点は購入前にご質問ください。ご購入後のキャンセル等はご遠慮下さい。@あくまでも中古品である事をご理解下さい@新品又未使用に近い場合でも、自宅での保管品になります事をご理解ください。@素人採寸の為、サイズは目安としてご理解下さい@着画NG@即購入可能袖丈···長袖柄・デザイン···無地#セオリーリュクス