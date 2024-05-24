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メルカリ便♡axes femme♡ストライプ　ブラウス　パフ袖
商品番号 K12738409428
商品名

メルカリ便♡axes femme♡ストライプ　ブラウス　パフ袖
ブランド名 アクシーズファム
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人可愛い「axesfemme（アクシーズファム）　ストライプ　ブラウス　パフ袖」です。レース＆パール風ボタンが、キュート♡です。シャーリングになっていて、お洒落です。「アクシーズファム」や、可愛いお洋服が、お好きな方にお薦めです。＊若干、お写真とお色が違います。　ご了承下さいませ。￥5,000均一♡送料無料♡着用していて、しわ・折れがあります。気になさらない方のご購入をお願い致します。＊中古品ですので、見落としがあるかもしれません。　ご了承くださいませ。＊綺麗で、完璧な物をご希望の方は、ご購入をしないで下さい。自宅保管であることをご理解ください。＊不慣れな為、返信・配送が遅くなる場合がございますが、　ご了承くださいませ。安心・安全のメルカリ便での配送です。＊折り畳んで、送ります。　ご了承くださいませ。✨「アクシーズファム」のお品を多数、出品しております。✨
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