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stussy ロゴ プリント Tシャツ 90s
商品番号 O81291686209
商品名

stussy ロゴ プリント Tシャツ 90s
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

stussyのTシャツです。数回着用しておりますが、目立った汚れなどはないです。古着であることにご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。⚠︎ご購入前に必ずコメントお願いいたします！カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···夏
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