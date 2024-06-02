stussy ロゴ プリント Tシャツ 90s

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stussyのTシャツです。数回着用しておりますが、目立った汚れなどはないです。古着であることにご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。⚠︎ご購入前に必ずコメントお願いいたします！カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···夏