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アンティーク大島紬リメイクレディースLsizeアロハシャツ
商品番号 E25406060408
商品名

アンティーク大島紬リメイクレディースLsizeアロハシャツ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークの正絹大島紬和服をほどき、洗い、アイロンをかけてから製作しました。渋いピンクに大胆な大柄なのでシンプルにしました。レディースでも左前ですのでメンズですと丈が短めのMsizeでご利用になれます。裏ヨ―クだけ男大島紬です。特にアンティークリメイク品ですので針目跡、折り目跡、シワ、シミがありますのでご理解下さい。お洗濯はドライクリーニングがお勧めです。平置きsize（全てのsize約です）丈　64㎝肩幅　49.5㎝袖丈　21㎝バスト　前53㎝　後ろ61㎝ボタン　15㎜5コ+予備1コどうぞ宜しくお願い致します。
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