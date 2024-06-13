アンティーク大島紬リメイクレディースLsizeアロハシャツ

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商品詳細
アンティークの正絹大島紬和服をほどき、洗い、アイロンをかけてから製作しました。渋いピンクに大胆な大柄なのでシンプルにしました。レディースでも左前ですのでメンズですと丈が短めのMsizeでご利用になれます。裏ヨ―クだけ男大島紬です。特にアンティークリメイク品ですので針目跡、折り目跡、シワ、シミがありますのでご理解下さい。お洗濯はドライクリーニングがお勧めです。平置きsize（全てのsize約です）丈 64㎝肩幅 49.5㎝袖丈 21㎝バスト 前53㎝ 後ろ61㎝ボタン 15㎜5コ+予備1コどうぞ宜しくお願い致します。
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