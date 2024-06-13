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プラステ　キュプラリネンスキッパーシャツ（5分袖）
商品番号 Q75223078655
商品名

プラステ　キュプラリネンスキッパーシャツ（5分袖）
ブランド名 プラステ
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラステ　キュプラリネンスキッパーシャツ（5分袖）の出品です着用１回サイズえむデザイン・着やせして見えるオーバーサイズシルエット。・裾の変化を楽しめるハンカチーフヘムデザイン。・肘下の袖丈、脇スリットも長めで涼やかな着用感。素材・清涼感のある麻らしいスラブ感が特徴の合繊リネン混素材を使用。・キュプラを混紡しているので肌触りも良好です。・麻100％のシャツ地と比べるとしわになりにくいのもポイント。コーディネート・ハンカチーフヘムで定番のスティックパンツにもワイドボトムにもマッチします。・フロントをインすればスカートスタイリングでのバランスも取れるアイテム。細かい事が気になる方神経質な方はご購入の方ご遠慮下さい
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