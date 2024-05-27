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商品詳細
シルバー925のダブルでチェーンになっている豪華なペンダントです。材質···SV925ほとんど使っていませんでした。先日、ティファニーのお店でクリーニングしてもらいましたので、新品同様です。保存袋も付いています。
http://narcologia.ru/goods/conception4457.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate735077.html
http://narcologia.ru/goods/choice564885.html
ティファニー インフィニティ ダブルチェーン ネックレス シルバー925
ティファニー インフィニティ ダブルチェーン ネックレス シルバー925
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http://narcologia.ru/goods/contemplate735077.html
http://narcologia.ru/goods/choice564885.html
ティファニー インフィニティ ダブルチェーン ネックレス シルバー925
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