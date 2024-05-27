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ティファニー インフィニティ ダブルチェーン ネックレス シルバー925
商品番号 F36736802932
商品名

ティファニー インフィニティ ダブルチェーン ネックレス シルバー925
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925のダブルでチェーンになっている豪華なペンダントです。材質···SV925ほとんど使っていませんでした。先日、ティファニーのお店でクリーニングしてもらいましたので、新品同様です。保存袋も付いています。
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