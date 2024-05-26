COACH コーチ 高級レザー ターンロック　チェーン ショルダーバッグ 斜掛け

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COACHコーチ53083レザーターンロックチェーンクロスボディショルダーバッグ斜め掛けレディースブラック系◾️ブランド名コーチ◾️カラーブラック系◾️素材レザー◾️サイズＷ約23cm Ｈ約15cm Ｄ約4cm◾️ポケット外ポケット×1 中ポケット×1◾️シリアル及び刻印 東京都公安委員会 古物市場主許可第306601604053号よりブランドオークションにて購入しました。商品の状態は正面金属部分に若干の擦り傷がありますが、コバ擦れや系ほつれ、目立つ汚れもなくとても綺麗な状態です。 検品でしっかり確認しておりますが、見逃している箇所がある場合もありますので写真をよくご覧いただき、ご質問等ありましたらコメント欄でお願いします。※写真は携帯端末や機種の違いにより、若干の違いがある場合がございます。USED商品をご理解いただいてる方にとってはお買い得な商品になると思います。※万が一、正規販売店にて正規品でないと判断された場合、商品返送の上、商品代金を全額返金いたしますのでご安心ください。当方完璧な保存方法により、商品に嫌な臭いが付いている様なことはございません。こちらの商品は他サイトでも同時出品しておりますので完売次第、出品の取り消しをさせて頂きます。その他多数のブランド出品もしております。是非ご覧くださいませ。↓↓↓#ブランドリユースショップそれいゆ商品一覧商品管理番号0243253909古物商許可番号441430000798素材···牛革(本革)カラー···ブラック