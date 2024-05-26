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エルメス ミニ ポップH ホワイト×シルバー
商品番号 Y85818835239
商品名

エルメス ミニ ポップH ホワイト×シルバー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 26,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年10月国内正規店舗にて購入しました。新品未使用です。エルメスで最も入手困難なミニポップHペンダントです。日本ではほとんど店頭にない希少なお品です。カラー：ホワイト×シルバーサイズ：長さ:40 cm　　　　ペンダントサイズ:0.9 cm×0.7cm付属品：専用箱、保存袋購入意思のある方、常識の範囲内での値下げ交渉歓迎いたします。
http://narcologia.ru/goods/Persia605288.html
http://narcologia.ru/goods/calling889350.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi628347.html

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