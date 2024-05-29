フェンダー ストラトキャスター メキシコ

タイプ···ストラトキャスタータイプカラー…ブラック中古品を購入後保管しておりましたが、あまり使用機会がないため出品致します。出音確認できました。ボディ・ネックには使用に伴うキズ、打痕、錆び、くすみがあります。純正のケース、ストラップ付き。アームは欠品してます。スタンドは付属しません。フレット部分の消耗はありますが、まだまだ使えると思います。ピックアップセレクターのトップの部分がサイズ違いで抜けるため隙間を加工して取り付けてます。個人保管の中古品ですので神経質な方のご購入はお控えください。詳しくはないですが、不明な点等ありましたら質問して頂ければ分かる範囲でお答えします。プチプチで包んで、ダンボールで発送します。※値下げ交渉不可！値下げコメントには、返信しません。



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