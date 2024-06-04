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Cham チャム　ハラコレザーショルダーバッグ　迷彩　イタリア産
商品番号 A54562915966
商品名

Cham チャム　ハラコレザーショルダーバッグ　迷彩　イタリア産
ブランド名 チャム
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Chamのハラコレザーショルダーバッグになります。カラーはダークブラウン、迷彩部分がブラウン×ブラック×カーキです。17,000円ほどで購入しました。ポケット5つ縦　約17cm横　約30cmマチ　約3cm
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