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【美品】ポロ ラルフローレン POLO パイピング ワンピース ワンピ チェック
商品番号 H95364690902
商品名

【美品】ポロ ラルフローレン POLO パイピング ワンピース ワンピ チェック
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 6,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

～アイテム～ポロラルフローレンパイピングワンピース～ギミック～チェックパイピングレザーポケット2箇所～サイズ表記～4着丈82肩幅31身幅43.5ジップ高さ54※平置き実寸になります。※着画はお断りいたします。～素材～ウール～状態～目立った傷や汚れなし(数回着用美品)～カラー～チェック※写真の撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。～配送～支払い完了後、通常2.3日で発送を心掛けております。諸事情で遅れる場合がございますのでご了承ください。～最後に～必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。その他にも様々な商品を出品しておりますので是非ご覧下さいm(__)m～管理番号～2574-4
http://narcologia.ru/goods/recommended144490.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring814896.html
http://narcologia.ru/goods/freezer15898.html
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