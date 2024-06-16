★本べっ甲★ べっ甲 リング (Ri-098)

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●サイズ ＃12〜＃14（フリー）べっ甲幅約18ミリ（センター部分）●説明 本べっ甲 バラフ（背甲）使用 シンプル彫りモチーフ 職人さんの手によって丁寧に彫りをされたモダンデザイン型。大人カワイイデザインリングですので親子でシェアされても素敵です。バラフ模様も綺麗に出ていて素敵です。 べっ甲は天然素材の為、非常に付け心地が良いですしアレルギーの心配も無いので安心です。値段もリーズナブルに設定しています。現品限りの格安商品ですのでお早目に！商品はこちらの梱包にて大切に発送致します。天然素材の為、色目やサイズ感は多少異なる場合がございます。※べっ甲及び琥珀等の天然素材はすべて本物です。#べっ甲リング#リング#べっ甲#べっこう#鼈甲#本べっ甲#オーガニック#ハンドメイド#べっ甲商品一覧はコチラ