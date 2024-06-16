BALENCIAGA カメラバッグ　トートバッグ

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BALENCIAGAカメラバッグ トートバッグサイズ約横18cm×縦13cm×幅6cmショルダー長さ：約111〜121cm(長さ調節可能・斜めがけ可)重量：約230g素材レザー品質開閉種別：ファスナー/内部様式：コンパートメント×1外部様式：オープンポケット×1バレンシアガショルダーバッグエブリデイXSカメラバッグカラー···イエロー2年ほど前に国内アウトレットにて購入致しました。短時間数回使用しました。大切に取り扱っていましたので目立つ傷や汚れ等も見受けられずかなり状態は良いと思います。よろしくお願い致します。すり替え防止の観点から返品はお断りいたします。あらかじめご了承ください。