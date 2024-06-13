【新品】グローバルワーク　ジャガードキャミブラウス

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商品詳細
【新品】グローバルワーク ジャガードキャミブラウス少し立体感のあるテクスチャーが魅力のジャガード生地で、表情のあるスタイリングを叶えてくれるキャミソールブラウス。お手持ちのハイネックトップスやシャツなどとレイヤードして、幅広いコーディネートを楽しめるのが嬉しいポイントです。ふわっと程よく広がるヘムのシルエットだから、タイトスカートやスキニーパンツ、レギンスなどと好相性◎購入したものの着る機会がないので出品致します。着用しようと思いタグだけ外してしまってます。
http://narcologia.ru/goods/unusable750074.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate621948.html
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