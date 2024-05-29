夢展望 ディアマイラブ ワンピース

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商品詳細
ディアマイラブレースアップリボンフリルワンピースピンクMサイズ一度のみ着用の美品です(ᐡ•͈·̫•͈ᐡ)♡4枚目のお色が実物に近いです。(5枚目は着用画像)私が出品している商品とセットでのご購入の場合、3800円にてお譲りさせていただきます。他にも色々な商品を出品しておりますので是非ご覧くださいませ。♡プロフィール必読♡即購入OK#夢展望#DearMyLove#ディアマイラブ#参戦服#量産型#地雷系#地雷#コンカフェ#サブカル#ロリータ
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