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夢展望 ディアマイラブ ワンピース
商品番号 B83720489330
商品名

夢展望 ディアマイラブ ワンピース
ブランド名 ディアマイラブ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディアマイラブレースアップリボンフリルワンピースピンクMサイズ一度のみ着用の美品です(ᐡ•͈·̫•͈ᐡ)♡4枚目のお色が実物に近いです。(5枚目は着用画像)私が出品している商品とセットでのご購入の場合、3800円にてお譲りさせていただきます。他にも色々な商品を出品しておりますので是非ご覧くださいませ。♡プロフィール必読♡即購入OK#夢展望#DearMyLove#ディアマイラブ#参戦服#量産型#地雷系#地雷#コンカフェ#サブカル#ロリータ
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