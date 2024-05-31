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美品✨PRADA SPORTS プラダスポーツ ポロシャツ イエロー
商品番号 G21129582196
商品名

美品✨PRADA SPORTS プラダスポーツ ポロシャツ イエロー
ブランド名 プラダスポーツ
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎コメントなし、即購入、大歓迎です^^#古着ayay上記ハッシュタグから他の商品をご覧いただけます！おまとめ割できますのでコメントにてお知らせください！︎☑︎ブランド名PRADASPORTSプラダスポーツ☑︎カラー　　イエロー黄色レッド赤☑︎サイズ表記M☑︎状態　BS：ほぼ未使用品極美品A：使用感が少なく美品B：多少の使用感はあるが、目立った汚れ、ダメージはないC：やや使用感があり部分的に汚れやダメージがあるD：全体的に使用感、ダメージがある----------------------------------------------------※当アカウントで扱っている古着商品USED品には、多少の使用感、毛玉、匂い、汚れなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くようお願いいたします。
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