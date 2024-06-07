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epine 黒　Tシャツ　【即購入可】お値下げ可【一度のみ着用】
商品番号 C54510909633
商品名

epine 黒　Tシャツ　【即購入可】お値下げ可【一度のみ着用】
ブランド名 エピヌ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6月にメルカリで購入しました。一度着用して満足したので出品します。色褪せ、汗染みなどなく綺麗な状態です。洗濯、クリーニング済みお値下げ可エピヌ　epineフレンチガーリー　bibiygrlchico
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