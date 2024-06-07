【 anana 】 アナナ BIGパールネック 半袖ブラウス フレンチスリーブ

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【anana】アナナBIGパールネック半袖ブラウスフレンチスリーブ二の腕もカバーできるフレンチスリーブです。お手入れしやすいポリエステル混の素材を使用、ホームクリーニングも可能。◽︎fabric:ポリエステル64%綿36%◽︎size:[FREE]着丈71cm身幅63cm肩幅56.5cm◽︎color:ブルー数回着用しました。目立った傷やほつれはなく美品ですが、素人検品ですので見落としているほつれや汚れなどもあるかもしれません。ホームクリーニング後自宅保管しておりました。ユーズド品、自宅保管にご理解頂ける方のご購入お待ちしております。▪︎お洋服は折り畳んでの発送となります、畳皺等ご容赦くださいませ。