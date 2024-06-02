4〜5万 VERY掲載ブランド MAJESTIC FILATURES ジャケット

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#洗えるジャケット#VERY★色→ブルー系(グリーンがかったお色です。写真2枚目が一番わかりやすいかもしれません)★サイズ→1(S〜M程度のようです)★素材→綿70%カシミヤ30%手洗い可★価格→heliopoleで4〜5万程度で購入したかと思います★状態→タグなし新品/使用するつもりでタグをはずし、自宅保管しておりました。試着のみで特に難はないと思いますが、保管中、輸送中のシワ等はご容赦ください。尚、ペット、喫煙者はおりません。★発送→都合により、メルカリ便内で日本郵政⇄ヤマトの変更をする場合がございます。匿名配送を変更することはございません。★他でも出品するため、自分で使用するため、急遽取り下げする場合がございます。★写真4枚目はブランドの説明のためVERYのHPよりお借りしました。掲載されているジャケットとは違うデザインかと思います。他では出品歴が10年程度あるのですが、こちらでは初心者です。ご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払いお取引きさせて頂きます。クローゼット整理の為どんどん出品していきたいと思っております！是非他の出品物もご覧ください☆子供服中心になりますが、たくさん出品予定です！BEARDSLEYFRAMeWORKIENAheliopoleお好きな方是非ご覧ください☆