DouDou　ショルダーバッグ バッグ レザーチェーンポシェット

購入したものの、使用する機会がなさそうなため出品いたします。ご参考までに、自分のスマホはサイズが合わず入りませんでした...。※サイズ表記はweb記載を載せておりますが、入口幅は外寸のようですので、内側は実質15cm程と思われます。[カラー] ベージュ《webより》大人気のチェーンポシェット/DDZ1021412A0001がお客様のたくさんのご要望にお応えして、チェーンのデザインを変えて登場！イタリアンレザーを使用し、上質な一品に仕上げました。スマートフォンはもちろん、鍵やコスメ・イヤホンやカードケースなどを収納可能のミニバッグとして愛用して頂けます。見た目以上に実用的なため、デイリー使いに大活躍。どのカラーも大人らしく決まり、スタイリングのアイキャッチとなってくれるので、是非お気に入りのカラーを取り入れてみてくださいね。-POINT-・スマートフォンも入る！・イタリアンレザーを使用・カラー展開にも注目【実寸】FREE:幅（入口幅）16.5cm（本体底）18.5cm高さ（外）12.5cm（内）10cmマチ5cm持ち手116cm



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