クロコダイルシャイニング長財布 ピンク♪

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商品詳細
【お値下げしました】ご覧戴きましてありがとうございます。カラー···ピンク財布形···長財布素材···クロコダイル本革こちら購入しましたが、その後すぐに別の色のクロコダイルを見つけて購入したため、新品未使用のまま保管しております。網目の細かい一枚皮を使用、シャイニングが美しいクロコダイル財布です。写真では赤く見えますがピンクです。メルカリルール通り、即購入大歓迎ですm(__)m
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http://narcologia.ru/goods/enquire803889.html
クロコダイル 長財布 シャイニング加工
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クロコダイル 日本製 長財布 かぶせ式 シャイニング仕上げ ピンク
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クロコダイル 日本製 長財布 かぶせ式 シャイニング仕上げ ピンク
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