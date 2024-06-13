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クロコダイルシャイニング長財布 ピンク♪
商品番号 B21165188460
商品名

クロコダイルシャイニング長財布 ピンク♪
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【お値下げしました】ご覧戴きましてありがとうございます。カラー···ピンク財布形···長財布素材···クロコダイル本革こちら購入しましたが、その後すぐに別の色のクロコダイルを見つけて購入したため、新品未使用のまま保管しております。網目の細かい一枚皮を使用、シャイニングが美しいクロコダイル財布です。写真では赤く見えますがピンクです。メルカリルール通り、即購入大歓迎ですm(__)m
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