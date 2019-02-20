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CHANEL二つ折り財布
商品番号 L48951356430
商品名

CHANEL二つ折り財布
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック札入と小銭入がセパレートで分かれているタイプです。使用感あります。型ぐずれは素人目線ですがあまりないように思います。付属品はなく本体のみです。札入れ単体としても使用出来ます。財布形/開け口···二つ折り、ミニ財布(ミニウォレット
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