CHANEL二つ折り財布

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商品詳細
カラー···ブラック札入と小銭入がセパレートで分かれているタイプです。使用感あります。型ぐずれは素人目線ですがあまりないように思います。付属品はなく本体のみです。札入れ単体としても使用出来ます。財布形/開け口···二つ折り、ミニ財布(ミニウォレット
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