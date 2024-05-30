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KALNA カルナ　Tシャツ　ブラック
商品番号 P25623532245
商品名

KALNA カルナ　Tシャツ　ブラック
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KALNAカルナ　Tシャツ【状態】　状態はいい方ですが、背面部分に洗濯で洗えると思われる白い汚れがございます。(ただ、確証はないためその点ご理解いただける方のみ宜しくお願い致します)状態確認は写真をご参照下さい。【商品説明】「KALNA」カルナは、2019年10月、エレガンスな国内ブランドを作る為に、生地・縫製・パターンにこだわり、今の気分は感じながらも、トレンドに左右されないクリーンでシンプルな、大人のエレガンスカジュアルを表現したブランドです。シンプルでありながら綺麗見えし、長く愛用いただけるアイテムを提案しています。胸元のロゴプリントがアクセントをプラスするクルーネック半袖Tシャツ。柔らかな肌触りのコットン素材で着心地も抜群。シンプルなデザインで合わせるものを選ばないからデイリーユースに大活躍してくれそう。【カラー】ブラック【サイズ】0(ワンサイズ)【参考価格】14300円【詳細サイズ(cm)】着丈61肩幅42袖丈28袖口20胸囲90※あくまでも素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい。#tシャツ#ロゴ#ロゴTr17605622
http://narcologia.ru/goods/reflector70664.html
http://narcologia.ru/goods/procurement357133.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial971416.html
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