Theoryブラウスノースリーブピンク

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Theoryブラウスです。1度、着用したのみの美品です。着丈 約65センチ身幅 約47センチポリエステル100%カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏#Theoryブラウスノースリーブ色違い有り