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THE ROLLING STONES コラボ 鮎川誠 シーナ＆ロケッツ Tシャツ
商品番号 R46757364513
商品名

THE ROLLING STONES コラボ 鮎川誠 シーナ＆ロケッツ Tシャツ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多用しました。サイズはSかXSだったと思います。袖の部分を取れないように貼り付けてしまっています。中古品、自宅保管の為、神経質の方は購入をお控えください。サイズ(6枚目参照)着丈..約61cm身幅..約42cm肩幅..約37cm袖丈..約11cm他に気になることがあれば、コメントしてください(¨̮)柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/moped680168.html
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