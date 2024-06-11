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- THE ROLLING STONES コラボ 鮎川誠 シーナ＆ロケッツ Tシャツ
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商品詳細
多用しました。サイズはSかXSだったと思います。袖の部分を取れないように貼り付けてしまっています。中古品、自宅保管の為、神経質の方は購入をお控えください。サイズ(6枚目参照)着丈..約61cm身幅..約42cm肩幅..約37cm袖丈..約11cm他に気になることがあれば、コメントしてください(¨̮)柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/moped680168.html
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