ポールスミスロンドン　半袖ポロシャツ　ハーフジップ　パープル　日本製　Lサイズ

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商品詳細
❤︎商品番号IDe1039竹17②❤︎割引きについて✨フォロー割 リピーター割✨1000-2000円→100円割引2001-3000円→200円割引3001-4000円→300円割引4001円以上→500円割引#メイShop←全商品ご覧いただけます♪肩幅 約47身幅 約47袖丈 約20着丈 約62【肩幅の括りがない場合身幅を参考】⚠️後ろほつれありますが、補修できる方におすすめです！・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。必ず画像のコンディションと実寸を確認してから購入ください。・着画掲載は不可です。
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