Kipling ショルダーバッグ　モンキーブラウン　K15255　70A

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K15255 70A Kiplingショルダーバッグ モンキーブラウンこちらも、1回使ったかな....と、記憶にないほどです。が、自宅での保管ですので、ファスナー部分に糊染みあります（画像8,9）色は画像10のショルダー部分が近い色だと思います。サイズ25×35×15㎝※素人採寸です。素材...ナイロン※自宅での保管品ですので、神経質な方、完璧をお求めの方のご購入はご遠慮ください。素材...ナイロン