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キラーマシン フィギュア
商品番号 V12216089377
商品名

キラーマシン フィギュア
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,137 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品、未使用、未開封ドラゴンクエストアミューズメントグッズシリーズビッグフィギュアキラーマシンプチプチのビニールで梱包しダンボールに入れて発送致します。自宅保管ですので予めご了承下さい。即購入OKです。どうぞよろしくお願い致します。
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