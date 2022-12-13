JJ73★高級 パパラチアサファイア0.106ct D コンビ ヘッド 鑑付

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●特別即売品●10月18日34800円破格出品！！特別即売破格となっておりますので、これ以上の大幅値引きはございません(＞＜)即決に限りもう少々お値引きさせて頂きますのでお問い合わせください！！◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆パパラチアサファイアパパラチャダイヤモンドフラワーモチーフ花型コンビK18プラチナ鑑別書付ネックレストップペンダントヘッドジュエリーです。※ペンダントヘッドのみの出品です。別途チェーンの在庫はございませんので、付属の対応は一切出来かねます。予めご了承下さい。●コメント上質なパパラチアサファイアと、照り抜群の無色クラスの上質なダイヤモンドをあしらった、高級ジュエリーです。コンビがアクセントの素敵なデザインのジュエリーですので、是非この機会にご入手下さい(^O^)／●状態BS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）※専門クリーニング済み。●品質コンビK18イエローゴールドpt900パパラチアサファイア0.106ctダイヤモンド0.30ct※宝石は全て天然のものです。●重量約1.3g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。メイン石＝直径0.25cmトップ全体＝1.58cm×0.73cm※バチカン込み通し穴＝0.43cm×0.22cm●付属ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無鑑別書有在庫は#コンコンジュエリー在庫※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)KSA2F



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