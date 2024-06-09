【最終価格】新品Disney×カナル4℃ ミニーダイヤモンドイニシャルネックレス

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Disneyミニーちゃんコラボのダイヤモンドネックレスです♪イニシャルは『S』です。イニシャルの上にミニーちゃんのリボン、イニシャルの両サイドにはダイヤモンドが付いてるのでキラキラして可愛いです^-^素材:K10PG、赤珊瑚(リボン部分)チェーン:約34〜40cm（調節可）付属品:ブランド巾着期間限定販売だった為、現在では手に入らない希少なお品物です。新品とはいえ一度人の手に渡ったお品物ですので、完璧を求める方、細かい事が気になる方はご購入をお控え下さい。※即購入OK、お値下げ不可。#ゴールド#イエローゴールド#コラボ#ディズニー#ディズニーリゾート#ディズニーランド#ディズニーシー#イニシャル#ディズニーコラボ#ミニー#ミッキー#限定品#デイジー#ドナルド#Disney#ダッフィー#ネックレス#リング#ピアス#ペレッティ#ティファニー#リボン#レッド#ダイヤ#プラチナ#シルバー#ゴールド#ディズニー限定#ディズニー完売品#ディズニーアイテム#ミニーマウス#完売品#ディズニーグッズ#ディズニーストア#ドナルドダック#プーさん#可愛い#フェミニン#プチネックレス173