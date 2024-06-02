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てりお(CIAOPANIC TYPY)｜CIAOPANIC TYPYのマウンテン ...



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チャオパニックティピー マウンテンパーカー マルチウェイフード付きコート



OSORO】【袖取り外し可能】マルチウェイフード付きコート | CIAOPANIC ...

神経質な方のご購入はお控えくださいさっと羽織るだけでサマになる！スプリングコートにイチオシのマウンテンパーカー。袖が取り外しできるだけでなく、フードも取り外しも可能なのでその日の気分やスタイリングに合わせて幅広い着こなしを楽しめます。大きなポケットや、ハリ感のある生地感でミリタリーな雰囲気も魅力。カジュアルな印象ですが、ウエストをきゅっと絞れば女性らしく着ていただけます。たっぷりギャザーが入ったボリューム感のある袖もポイント。ゆったりとしたサイズなので、厚手のニットやスウェットなどの上からも気軽に羽織れます。