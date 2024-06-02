美品　自由区　半袖　ワンピース　洗える　大きいサイズ

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ご覧いただきありがとうございます。自由区のワンピースです。２度着用しましたが、状態は綺麗です。ポケットあり、裏地はありせん。インナーの付属はありません。サイズは44で、(以外、公式サイト記載の数字)総丈117センチ、身幅62.8センチ、ウエスト123.8センチ、ヒップ131.6センチ。写真1～3枚目は着用参考です。(出品のワンピースは、4枚目以降の写真です)ゆったりとした分量がちょうど良いリラックスワンピース。程よくハリのある素材で、だらしない印象にはなりません。透けにくい着心地よいイージーケアな素材です。※商品の情報(検索項目)に登録していますサイズ(L.XL.XXLなど)は、出品商品とサイズの表示方法が異なるので、大まかに選んでおりますので詳しくは、本文中に記載したサイズをご参考下さい。袖丈...半袖カラー...ブラック柄・デザイン...無地