【人気新品】MARNI ショルダーバッグ クロスボディバッグ

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商品詳細
即購入可能です。状態新品・未使用、タグ付き付属品ショルダーストラップ保存袋【カラー】キャメルサイズ17*17*19cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。ご了承ください。並行輸入品(海外正規品)について国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい
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