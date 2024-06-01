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即入歓迎‼️ 希少　HERMES エルメス べアン　ゴールド　長財布
商品番号 N21849023270
商品名

即入歓迎‼️ 希少　HERMES エルメス べアン　ゴールド　長財布
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますっ♪☆この他のバッグ、靴、アクセサリーなどはこちらから☆↓#MIMIのリユースファッション雑貨☆〜他にも色々と商品がございますので、ご覧下さい〜☆↓↓↓#MIMIのリユースショップ全品◆商品説明エルメス　べアン　スフレ　二つ折長財布銀座の正規店で購入した「エルメス　ベアン」です♪エルメスの中でも最も人気のある長財布になります♡【刻印】J刻印【仕様】カード×5枚マチ付き札入れ×1ジップ式小銭入れ×1ポケット×3【サイズ】W17.3cm×H9.3cm×D1.5㎝【付属品】なし　【カラー】ゴールド高級レザーにのHマークがとってもおしゃれ(⑅˃◡˂⑅)とても気に入っておりましたが、お財布は何点も持っておりますので、この度出品させて頂きました。高級感があってシンプルなので、末永くお使い頂けます☆あくまでも中古品の為、糸の擦れ等がございます。写真でご確認をお願い致します。その為、大変お安く出品させて頂きます。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。質問等ございましたら、コメント頂けたら幸いです。是非この機会にいかがでしょうか♪金具に傷はあり、多少の使用感はありますが、目立つ傷や汚れは特にありません。箱は撮影用の為、お付けしません。刻印　四角にJ刻印色　ゴールド、シルバー金具カラー···ゴールド素材···本革
http://narcologia.ru/goods/influenza606593.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring174196.html
http://narcologia.ru/goods/moped83668.html
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