新品未使用タグ付き　ハンドバッグ格安SIM

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商品詳細
シルバーグレー本体素材 綿にポリウレタンコーティング付属 牛革定価￥37800円サイズ 27cm✖️20cm✖️10cmハンドルの高さ 26cm(肩に掛けられます)仕様外ポケットファスナー付き 1横ポケット 2内ポケット 3希少品格安早いもの勝ち購入したばかりです♪保存ん袋付き
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