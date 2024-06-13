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新品未使用タグ付き　ハンドバッグ格安SIM
商品番号 E13611677472
商品名

新品未使用タグ付き　ハンドバッグ格安SIM
ブランド名 マッキントッシュ
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバーグレー本体素材　綿にポリウレタンコーティング付属　　　牛革定価￥37800円サイズ　27cm✖️20cm✖️10cmハンドルの高さ　26cm(肩に掛けられます)仕様外ポケットファスナー付き　1横ポケット　　　　　　　　2内ポケット　　　　　　　　3希少品格安早いもの勝ち購入したばかりです♪保存ん袋付き
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