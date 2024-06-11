ジルバイ　フリルトート大

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商品詳細
新品タグ付き。中のあんこは一度も抜いておらず、ショルダー部分も折り畳んだまま入っています。購入後、一度も使わずにクローゼットにて保管しておりました。型崩れなく綺麗な状態かと思いますが、あくまで素人保管であることをご理解頂ける方のみご購入お願い致します。コメントでのお値下げ✖️希望価格の登録にてお知らせお願いします！
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