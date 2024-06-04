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POLENE ショルダーバッグ
商品番号 L21433140202
商品名

POLENE ショルダーバッグ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォローしていただいた方は100円割引き致します♪ご希望の方はフォローをして頂き購入前にお伝えください(´,,•ω•,,｀)POLENEショルダーバッグ寸法：20.5X17X9cm＊調節可能なショルダーストラップ付き＊新品未使用品になります。＊保存袋、タグ付き。並行輸入品(海外正規品)になります。国内製品と同等の品質を求める方は購入をお控えください。ご理解のある方の購入をお願いしています。返品不可、クレーム防止の為、質問等など購入前にお願い致しますm(__)m簡易包装にて当日〜1日程度で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/moisture505369.html
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