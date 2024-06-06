ザ バグマティ 編みバッグ レザー 未使用品 ブラック フリンジチャーム

こちらで、7000円ほどで、新品未使用と言う事でお譲り頂きましたが、結局一度も使わずに4か月過ぎてしまいました。綺麗な状態で今のうちにお譲りしたいと思います。素材は、ゴワゴワした感じです。牛革持ち手 中袋付き編みバッグ カゴバッグフリンジ チャーム レザー定価税込14300紙タグなしです。編みバッグでナチュラルな雰囲気もありますし黒なのでカッコよさもあります フリンジのチャームがアクセントです革の持ち手も高級感あります中に外せるようになっているしっかりした素材の布袋ありますサイズ持ち手除いて、縦 56センチくらい横 中間あたり 34センチくらいカラー···ブラック神経質な方は、ご遠慮下さい。あくまでも中古になりますので、使用してませんが購入時よりお安くお譲り致します。※発送は、水曜日、土日祝日以外を予定してます。



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