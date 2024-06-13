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あんずさま専用HERMES ペンダント ミニポップH
商品番号 U64763943420
商品名

あんずさま専用HERMES ペンダント ミニポップH
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 24,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入先：エルメスオンラインカラー：マロングラッセ×イエローゴールド金具購入時期：2023年4月付属品：お箱、リボン、ショップカード、保存袋、紙袋数回着用のみで美品ですが、素人検品のため、ご理解の程よろしくお願いいたします。写真に掲載しているものを全てお付けします。＊すり替え防止のため、返品はお受けできません。カラー···ゴールド#hermes#エルメス#ミニポップh
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