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未使用 セリーヌ ロゴ ジャカード ショルダー ストラップ 斜め掛け グレー
商品番号 G20524514053
商品名

未使用 セリーヌ ロゴ ジャカード ショルダー ストラップ 斜め掛け グレー
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品情報【ブランド】CELINE【付属品】保存袋■商品の状態未使用、保管品。画像参照の上、ご購入をお願い致します。■サイズ全長:約92㎝幅:約6㎝《真贋について》販売している商品は、プロの鑑定評価基準をクリアした商品をお取扱いしております。《品質保証》万が一、メーカーより規定外品と判断された場合、ご返金対応いたしますのでご安心ください。【京都府公安委員会許可証】第612232030022号/古物商許可証気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい。
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